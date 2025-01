Netflix spendiert Lukas Podolski eine eigene Doku

Als Fussball–Nationalspieler war der Kölsche Jung Lukas Podolski (39) massgeblich am deutschen Sommermärchen 2006 und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 beteiligt. Ihm zu Ehren produziert Netflix aktuell eine eigene Doku, wie der Streamingdienst im Rahmen seines weltweiten «Next on Netflix»–Events mitgeteilt hatte. Bei der Veranstaltung am Mittwochabend in Berlin liess es sich Poldi selbstredend nicht nehmen, «POLDI» vorzustellen.