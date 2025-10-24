Netflix-Start von «A House of Dynamite»: Atemlose Spannung garantiert

Atemlose Spannung bis zur letzten Sekunde

Nur 18 Minuten bleiben den Protagonisten in «A House of Dynamite» bis zum Einschlag der Atomrakete. Jenen Zeitraum, in der sich die Verzweiflung von Minute zu Minute steigert, wiederholt Regisseurin Bigelow in ihrem elegant konstruierten Thriller gleich dreimal. Aus verschiedenen Perspektiven wie der realen Militärbasis Fort Greely in Alaska, dem Weissen Haus oder militärischen Kommandozentralen wird die spannungsgeladene Geschichte beinahe in Echtzeit erzählt, wobei sich im zweiten und dritten Durchlauf Situationen und eindringliche Sätze oftmals aus einer anderen Perspektive wiederholen, was paradoxerweise nur dazu beiträgt, die Spannung weiter zu erhöhen.