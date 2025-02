Netflix streicht Prince-Dokumentation

In der Doku sollen beispielsweise die Ex–Freundinnen von Prince vorgekommen sein, die ihn des körperlichen und emotionalen Missbrauchs beschuldigten, hiess es bereits in einem Bericht der «New York Times» im September. Die Doku behandle seinen Werdegang in Bezug auf künstlerisches Schaffen als auch auf seine persönlichen Beziehungen, mit Berichten über seine eigene von Missbrauch geprägte Kindheit und die Vernachlässigung seiner jungen Frau Mayte Garcia (51), nachdem das Paar ein Kind verloren hatte.