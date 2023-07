Netflix und mehr: So viel ist den Deutschen ein Streaming-Abo wert

«Während der Corona-Pandemie sind die Ausgaben für Streaming nach oben gegangen, jetzt geht der Trend wieder in die andere Richtung», erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder in einer Pressemitteilung. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung des Digitalverbandes Bitkom unter 1.165 Personen ab 16 Jahren in Deutschland hervor. Zwar belegen die erhobenen Daten nicht, ob auch die Inflation dabei eine Rolle spielt, die Vermutung liegt aber zumindest nahe. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aktuell aufgrund der Inflation verstärkt auf ihre Ausgaben achten. Dies spiegelt sich womöglich in den Kosten wieder, die Deutsche gewillt sind zu bezahlen. Insgesamt entspricht der Rückgang bei den Ausgaben für Streaming-Angebote im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich rund 14 Prozent.