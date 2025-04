Neu aufgerollt: Weinstein-Prozess beginnt mit Auswahl der Geschworenen

Aidala habe zudem Medienberichte bestätigt, laut derer Weinstein weiterhin gesundheitlich angeschlagen sei: «Harvey hat mit allen möglichen körperlichen Beschwerden zu kämpfen, mit allen möglichen gesundheitlichen Problemen.» Erst kürzlich war unter anderem berichtet worden, dass sich Weinstein aktuell nicht im Gefängnis Rikers Island in New York City in Haft befinde – sondern, wie schon in der Vergangenheit, im Bellevue–Krankenhaus in Manhattan behandelt werde.