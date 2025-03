Neu bei Instagram: Diesen Stars folgt Steffi Graf

Erst im dritten Post wird es etwas persönlicher. Man sieht eine Reihe von Bildern, die Steffi Graf bei dem zeigen, was sie weltbekannt gemacht hat: beim Tennisspielen. Einmal lacht sie in die Kamera, auf einem anderen Foto fasst sie sich an die Stirn. «All die verschiedenen Gefühle, wenn man wieder zurück auf den Platz kommt», schreibt sie dazu.