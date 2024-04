Neu-Mama Oti Mabuse: So aufregend war die Reise zu Schwester Motsi

«Ich habe noch nie in meinem Leben so lange die Tränen zurückgehalten – alles ist eine Premiere und ich möchte, dass sie sich ruhig und wohlfühlt. Ich war so nervös, dass sie weinen würde, aber sie lacht, ist interessiert und vor allem überhaupt nicht ängstlich. Wir sind so glückliche Eltern», teilte Oti ihren Gefühlszustand vor dem Flug mit.