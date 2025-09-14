Neuanfang in Polen: Anna und Gerald Heiser haben ein Haus gefunden

Nach dem emotionalen Abschied von ihrer namibischen Farm können Anna (35) und Gerald Heiser (40) endlich aufatmen. Das «Bauer sucht Frau»–Paar hat in Polen ein passendes Familienheim gefunden und kann sich auf einen echten Neustart freuen.
Der Vorvertrag für das neue Domizil soll bereits kommende Woche unterzeichnet werden, der finale Kaufvertrag folgt Ende Oktober. «Ab November dürfen wir einziehen», verrät Anna Heiser in ihrer Instagram–Story. «Wir freuen uns darauf, weil das ist einfach ein schönes Gefühl, etwas zusammen aufzubauen.»
Übergangszeit in Danzig
Bis zum Einzug ins neue Eigenheim hat das Paar eine kleine Wohnung in Danzig angemietet – hauptsächlich wegen ihrer beiden Kinder Leon (3) und Alina (2). Die zentrale Lage ermöglicht es den beiden, einen nahegelegenen Kindergarten zu besuchen und sich langsam an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Die Wochenenden verbringt die vierköpfige Familie demnach jedoch weiterhin auf dem Land bei Anna Heisers Eltern.
In einem früheren Instagram–Beitrag hatte die Influencerin bereits über die ersten Tage in der neuen Heimat berichtet. «Diese Reise hat uns viel mehr Kraft gekostet, als alle anderen zuvor. Es war ein eigenartiges Gefühl Namibia zu verlassen und zu wissen, es sei nicht nur für einen Urlaub», schilderte sie die Strapazen. Besonders der erste Tag sei «wahnsinnig emotional» gewesen – geprägt von Müdigkeit nach der 24–stündigen Reise und «Trauer um unser Farmleben».
Anna und Gerald Heiser hatten sich 2017 in der RTL–Kuppelshow «Bauer sucht Frau» kennengelernt. 2018 feierten sie ihre Hochzeit sowohl in Polen als auch in Namibia. Anna verliess ihre polnische Heimat für die Liebe zu Gerald und dessen Farm. Dort kamen ihre beiden Kinder zur Welt. Doch wirtschaftliche Schwierigkeiten zwangen das Paar im Februar zum Verkauf ihrer Ländereien. Die Monate voller finanzieller Sorgen hatten sie zuvor in eine tiefe Ehekrise gestürzt, nach einer Paartherapie entschlossen sie sich schliesslich zu einem Neuanfang.