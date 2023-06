Ein Video zeigt die Schauspielerin nach einem Mittagessen in der spanischen Hauptstadt. Von der Reporterin gefragt, ob sie nach der Begleichung ihrer Schulden «beruhigter» sei, antwortet Heard - in fliessendem Spanisch -, dass sie in Spanien «sehr glücklich» sei und es «liebe, hier zu leben». Sie hoffe, noch mehr Zeit in Spanien verbringen zu können. Als «Neustart» sieht sie den Umzug aber offenbar nicht: Auf eine Frage der Reporterin, ob sie in Spanien ein «neues Leben mit ihrer Tochter» starten wolle, antwortet die Schauspielerin: «Naja, ich habe ein Leben.» Dann steigt sie ins Taxi und wünscht den Reportern «viel Glück».