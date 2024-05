Neuauflage von «Matlock»: Kathy Bates überrascht mit Gewichtsverlust

Kathy Bates lebt gesünder denn je

In einem Interview erklärte Bates über ihren Gewichtsverlust, dass gesundheitliche Gründe dahintersteckten. Sie erzählte «Extra»: «Ich war mit Diabetes konfrontiert – es liegt in meiner Familie – und ich wollte wirklich nicht damit leben.» Die Schauspielerin fügte hinzu: «Ich bin so gesund wie seit Jahren nicht mehr und ich bin so dankbar – es ist ein Wunder.»