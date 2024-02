Neue Amazon-Serie vereint Anke Engelke und Bastian Pastewka

Gemeinsam vor der Kamera haben Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (51) schon mehrfach brilliert – man denke nur an die gemeinsame Zeit bei «Die Wochenshow» oder ihre schrillen Duo–Auftritte im Amazon–Format «LOL: Last One Laughing». Der Streamingdienst Prime Video ist es auch, der der Welt bald «die erste Serie von und mit Anke Engelke und Bastian Pastewka» beschert, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heisst. Diese hört auf den Namen «Perfekt Verpasst» und wird acht Folgen umfassen.