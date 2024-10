Neue Anklage gegen Star-Koch Alfons Schuhbeck

Diesmal gehe es unter anderem um den Verdacht der Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen, Subventionsbetrug in neunzehn Fällen sowie das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 479 Fällen, wie es in der Mitteilung heisst.