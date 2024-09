Neue Anklage in New York: Harvey Weinstein plädiert auf nicht schuldig

Im Jahr 2020 wurde Weinstein in einem Fall, der die MeToo–Bewegung einleitete, in New York wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Verurteilung war im April 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Die Staatsanwaltschaft kündigte jedoch an, Weinstein erneut vor Gericht zu stellen, und berief im August eine Grand Jury ein. Ein neuer Prozess soll am 12. November beginnen. Wegen einer weiteren Verurteilung in Kalifornien zu 16 Jahren Haft im Jahr 2022 befindet sich Weinstein weiterhin im Gefängnis.