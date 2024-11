Neue Anklage: Sean «Diddy» Combs soll Mann vergewaltigt haben

Laut eines Berichts des US–Magazins «Page Six» soll Combs demnach einen Mann im Jahr 2001 sexuell missbraucht haben. Der Kläger, der damals als Schauspieler arbeitete, schildert minutiös einen Vorfall bei einem Casting–Termin in einem New Yorker Hotel. Was als professionelles Treffen für ein Musikvideo begann, soll in einen Albtraum gemündet sein. Nach einem Getränk, das laut Klageschrift mutmasslich mit Drogen versetzt war, sei der Mann eigenen Angaben zufolge in einen Dämmerzustand gefallen. Er erkannte den Rapper allerdings angeblich an dessen markanter Halskette und den Tattoos wieder.