Neue Aufgabe für den «Bergdoktor»: Hans Sigl moderiert Romy-Verleihung

Neue Aufgabe für Hans Sigl (55). Der «Bergdoktor»–Star wird in diesem Jahr die Romy–Verleihung moderieren. Das gab die Zeitung «Kurier» bekannt, die seit 1990 den wichtigsten österreichischen Film– und Fernsehpreis veranstaltet. An der Seite von Hans Sigl wird die Schauspielerin Mirjam Weichselbraun (43) durch die Gala führen. Die Verleihung soll am 28. November 2025 über die Bühne gehen.