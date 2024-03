Neue Ausgabe der «Beatrice Egli Show» kommt im Frühling

Die Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli (35) wird in wenigen Wochen bereits zum fünften Mal ihre Samstagabend–Sendung «Die Beatrice Egli Show» präsentieren können. Wie die verantwortlichen Sender bekannt gaben, wird die neueste Ausgabe am 6. April ausgestrahlt werden. Die Show startet zur gewohnten Uhrzeit um 20:15 Uhr und wird zunächst auf den Sendern SWR, MDR und NDR gezeigt. Am 18. Mai gibt es die Show dann auch im Schweizer Fernsehprogramm im SRF zu sehen.