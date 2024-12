Neue Bilder vom Set: Brad Pitt dreht in Abu Dhabi für Formel-1-Film

Bereits im Juni 2025 soll Brad Pitts (60) neuer Rennfahrerfilm «F1» in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten laufen aktuell noch auf Hochtouren – diese Woche sollen sie in Abu Dhabi zu Ende gehen. Wenige Tage vor dem Grossen Preis von Abu Dhabi am 8. Dezember gibt es nun neue Fotos, die Pitt am Set an der dortigen Rennstrecke Yas Marina Circuit zeigen.