Neue «Bridgerton»-Hauptdarstellerin Yerin Ha lobt ihre Vorgängerinnen

Co–Stars boten Ratschläge an

Ha betonte, dass die ehemaligen Hauptdarstellerinnen Simone Ashley (29) und Nicola Coughlan (38) am Set «nett» und «unterstützend» gewesen seien. «Sie sind so süss», schwärmte sie in dem Interview am Rande eines Fan–Events in London. Sie hatten ihr gesagt, dass sie sich jederzeit melden könne, wenn sie Ratschläge benötige. Zudem haben sie ihr gesagt: «Aber hab keine Angst. Die Fans sind grossartig.» Die Schauspielerin betonte aber auch, dass sie ihren eigenen Weg gehen möchte. «Ich wollte diese Reise einfach selbst erleben und sie irgendwie selbst herausfinden.»