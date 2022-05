Neue «Daredevil»-Serie soll bei Disney+ erscheinen

Die wichtigste Frage bleibt aber noch ungeklärt. Bislang wurde noch nicht offiziell bestätigt, ob darin erneut Charlie Cox (39) in die Titelrolle Daredevil aka Anwalt Matt Murdock schlüpfen wird. Allerdings scheint das nach seinem Gastauftritt im Blockbuster «Spider-Man: No Way Home», bei dem er den Part einmal mehr spielte, höchst wahrscheinlich. Und auch sein Gegenspieler Wilson Fisk, besser bekannt als Unterweltboss Kingpin, feierte kürzlich seine Premiere im offiziellen Marvel Cinematic Universe. Erneut wurde er bei seinem Auftritt in der Serie «Hawkeye» von Vincent D'Onofrio (62) verkörpert.