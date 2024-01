Neue DC-Heldin: «House of the Dragon»-Star Milly Alcock wird Supergirl

Sie wurde durch «House of the Dragon» bekannt

Milly Alcock stammt aus Australien und feierte ihren Durchbruch mit der Serie «House of the Dragon», einem «Game of Thrones»–Spin–off. Sie spielte in den ersten fünf Episoden der ersten Staffel eine jüngere Version von Rhaenyra Targaryen. «Milly ist eine fantastisch talentierte junge Schauspielerin und ich freue mich unglaublich, dass sie Teil des DCU ist», erklärte James Gunn in einem weiteren Post. «Ich bin zum ersten Mal bei ‹House of the Dragon› auf sie aufmerksam geworden, aber ihre vielfältigen Vorsprechen und Screen–Tests für #Supergirl haben mich umgehauen.»