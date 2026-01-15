Neue Details: Das wird Kiefer Sutherland nach Festnahme vorgeworfen

Hat Kiefer Sutherland (59) damit gedroht, einen Mann umzubringen? Der Star aus Serien wie «24» oder Filmen wie «Flatliners», der kürzlich festgenommen und auf Kaution wieder freigelassen wurde, soll einen Fahrer eines Ride–Hailing–Dienstes womöglich angegriffen haben. Was genau passiert sein soll...
Sutherland war laut übereinstimmender US–Berichte am 12. Januar gegen 00:15 Uhr in Los Angeles festgenommen worden, nachdem die Polizei über einen angeblichen Übergriff informiert worden war. Eine Untersuchung habe ergeben, dass ein Verdächtiger, der später als Sutherland identifiziert wurde, den Fahrer angegriffen und bedroht haben soll, bestätigte ein Polizeibeamter unter anderem dem US–Magazin «People».
Das mutmassliche Opfer habe keine Verletzungen davon getragen, die vor Ort behandelt werden mussten und Sutherland wurde aufgrund von nach dem kalifornischen Gesetz strafbaren Drohungen verhaftet. Der Schauspieler habe gegen einen Paragraf verstossen, in dem verboten wird, andere Personen mit dem vorsätzlichen Begehen einer Straftat, die zu schweren körperlichen Verletzungen oder gar dem Tode führen, zu bedrohen.
Sutherland wurde den Berichten zufolge später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 US–Dollar wieder entlassen und muss voraussichtlich am 2. Februar vor Gericht erscheinen. Der Fall wird derzeit weiter untersucht.
Wie kam es zu der Auseinandersetzung?
Sutherland hatte sich am Sonntagabend mit einer befreundeten Person zu einem Dinner verabredet. Das habe der Star den Beamten geschildert, wie das US–Promi–Portal «TMZ» unter Berufung auf nicht näher benannte Polizeiquellen meldet. Er rief später einen Ride–Hailing–Dienst, um nach Hause zu fahren. Sutherland habe aus unbekanntem Grund während der Fahrt das mutmassliche Opfer aufgefordert, rechts ranzufahren und ihn aussteigen zu lassen.
Der Hollywoodstar habe erzählt, dass der Fahrer dies verweigert haben soll. Der Schauspieler habe zwei weitere Male dazu aufgefordert, ihn aussteigen zu lassen. Der Fahrer behaupte unterdessen, dass Sutherland gedroht habe, ihn umzubringen, wenn er nicht anhalte. Der Mann habe den Notruf gewählt und behauptet, dass der Star ihn mit seinen Händen angegriffen habe.
Bei dem Vorfall könnte dem Bericht zufolge auch eine Sprachbarriere eine Rolle gespielt haben. Laut der Polizeiquellen habe der Fahrer russisch oder armenisch gesprochen und die Beamten nach einem Übersetzer gefragt. Der Hollywoodstar hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.