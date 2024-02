Neue «Dinner for One»-Serie landet bei Amazons Streamingdienst

Pünktlich zum vorletzten Jahreswechsel machte die Nachricht die Runde, dass der beliebte Silvesterklassiker «Dinner for One» eine Prequel–Serie erhält. Die neue Show «Dinner for Five» beantwortet die Frage, die sich Zuschauerinnen und Zuschauer des zeitlosen britischen Sketches schon immer gestellt haben: Wer sind eigentlich die vier Männer, deren Plätze am Tisch von Miss Sophies (May Warden) 90. Geburtstagsfeier leer bleiben? Die produzierende UFA Fiction hat am Dienstag bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Serienprojekt bei Amazons Streamingdienst Prime Video eine Heimat gefunden hat.