Neue Disney+-Serie vereint das Who's Who der deutschen Schauspielwelt

In Berlin fand am Mittwoch im Rahmen des fünften Geburtstags des Streamingdienstes am 24. März ein Event statt, bei dem noch weitere deutsche Produktionen vorgestellt wurden. Neben «Call My Agent Berlin» sind das «City of Blood» und «Vienna Games». Bei erstgenannter Produktion handelt es sich um eine achtteilige Thrillerserie mit Lea Drinda und Soma Pysall, die in einer dystopischen Zukunft spielt und 2026 veröffentlicht werden soll. «Vienna Games» handelt derweil vom Wiener Kongress Anfang des 19. Jahrhunderts und vereint unter anderem Axel Milberg, Jakob Diehl und Daniel Donskoy vor der Kamera. Auch die sechsteilige Serie soll 2026 erscheinen.