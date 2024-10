Neue Doku behauptet: In den Residenzen der Royals spukt es

Passend zu Halloween behauptet ein neuer Dokumentarfilm, dass es bei den britischen Royals spukt. In der Amazon–Prime–Doku «The King of UFOs» kommt der Historiker und Experte für paranormale Phänomene, Richard Felix, zu Wort. Wie das US–Magazin «People» berichtet, müssten laut Felix Queen Elizabeth II. (1926–2022), König Charles (75) und Prinz William (42) bereits Erfahrungen mit Geistern gemacht haben, da diese in den königlichen Residenzen zu Hause seien. «In all ihren Häusern gibt es Geister, und sie wissen es und haben es erlebt», sagt er laut dem Bericht.