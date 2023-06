Sechs Folgen ab dem Sommer

Neue Doku-Soap über das schrille Leben von Harald Glööckler

In der neuen RTLzwei-Doku-Soap «Herr Glööckler sucht das Glück» gibt der schrille Modedesigner Einblicke in sein Gefühlsleben, spricht über die Trennung von seinem Mann und erklärt, wie er noch mal neu durchstarten will.