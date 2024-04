Neue Doku über Céline Dion und ihre Krankheit kommt Ende Juni

Céline Dion (56) kämpft seit geraumer Zeit gegen das sogenannte Stiff–Person–Syndrom an. Eine neue Dokumentation über den Weltstar soll in Kürze das Leben der Sängerin mit der seltenen Krankheit, bei der es zu Muskelverhärtungen und oftmals auch Krämpfen kommt, thematisieren. Wie das Team Dions und Prime Video jetzt offenbar zu einem Szenenbild aus der Doku «I Am: Celine Dion» mitteilen, wird das Ganze ab dem 25. Juni auf dem Streamingdienst zu sehen sein.