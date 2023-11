Neue Doku über Ex-Radprofi: Jan Ullrich gibt Doping erstmals offen zu

Jan Ullrichs Drogengeständnis in der neuen Doku

Bereits im Juli hatte ein erster Teaser zu der Doku–Serie für Aufsehen gesorgt. «Mir ging's auch richtig scheisse», erklärt Ullrich darin. «Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken.» Mit Blick auf die Vergangenheit sagt er: «20 Jahre danach erkennt man die Fehler, die man gemacht hat. [...] Jetzt ist es an der Zeit meine Geschichte zu erzählen, die ganze Geschichte.» Ullrich packe in der Doku «umfassend, ehrlich und exklusiv» aus, wie es vor wenigen Wochen in einer Pressemitteilung hiess.