Neue Doku über Kinderstars wie Drew Barrymore: «High mit zehn Jahren»

Die ehemaligen Kinderstars Demi Lovato (32) und Drew Barrymore (49) schockieren Zuschauerinnen und Zuschauer in einem neuen Dokumentarfilm mit Enthüllungen über ihre Drogenvergangenheit. Lovato führte selbst bei der Hulu–Dokumentation «Child Star» Regie, die am 17. September beim US–Streamingdienst erschienen ist. Daneben interviewt der ehemalige Disney–Star andere Promis wie Barrymore, die ebenfalls bereits in jüngsten Jahren weltbekannt wurden. Talkmasterin Barrymore enthüllt in der Doku etwa: «Im Alter von 10 Jahren bin ich mit der Freundin meiner Mutter high geworden.»