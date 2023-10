Neue Doku über Marilyn Manson in der Mache

Das britische Fernsehen lässt eine neue Doku über Marilyn Manson (54) produzieren. Wie der Sender Channel 4 mitteilt, habe man eine dreiteilige Dokureihe mit dem Titel «Marilyn Manson: Behind the Mask» (dt. «Marilyn Manson: Hinter der Maske») über den umstrittenen Rocker in Auftrag gegeben. Mitfinanziert von Fifth Season und in Zusammenarbeit mit Rolling Stone Films befinde sich die Dokumentation bereits in Produktion. Ein Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht.