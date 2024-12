Neue Doku über Prinz Harry schlägt grosse Wellen in Grossbritannien

Wie «Daily Mail» in einem langen Beitrag betonte, übe die Sendung «scharfe Kritik» und zeige «Verachtung» an den Versuchen des Paares, sich seit seinem Austritt aus der königlichen Familie als Aktivisten und Unterstützer von Wohltätigkeitsorganisationen ein neues Leben aufzubauen. Es werde sich gar lustig über das Paar gemacht, indem detailliert beschrieben werde, wie die Besuche in von Armut betroffenen Ländern wie Nigeria und Kolumbien nicht recht mit Meghans Vorliebe für teure Designerkleidung vereinbar seien.