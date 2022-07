Neue Doku über Whitney Houston: War ihr Tod wirklich ein Unfall?

Michael Tsokos: «Ist es ein Suizid, ein Unfall oder ein Tötungsdelikt?»

«Ein bäuchlings in einer mit Wasser gefüllten Badewanne tot aufgefundener Mensch ist mir tatsächlich in den 30 Jahren, die ich jetzt Rechtsmedizin mache, bisher noch nicht begegnet», sagt Michael Tsokos. Normalerweise werden Tote in Badewannen in Rückenlage aufgefunden. Der Rechtsmediziner habe «Bauchschmerzen» dabei, ob «die Öffentlichkeit wirklich im Bilde ist, was damals tatsächlich passiert ist». Das Tragische: Nur drei Jahre nach ihrer Mutter wurde auch Tochter Bobbi leblos in Bauchlage in einer Badewanne gefunden. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt starb sie am 26. Juli 2015 im Alter von 22 Jahren.