Neue «DSDS»-Jury soll feststehen: Wer sitzt neben Dieter Bohlen?

Isi Glück, die vor allem als Mallorca–Partystar bekannt ist, soll nach dem Bericht Loredana (29) und Beatrice Egli (37) in der Jury ersetzen. Die Schlagersängerin wurde selbst durch ein Casting–Format im Rahmen der Doku–Soap «Daniela Katzenberger – natürlich blond» bekannt und nahm an der siebten Staffel von «Germany's next Topmodel» teil. 2021 war sie Kandidatin bei «Das stärkste Team gewinnt» und 2024 bei «Kampf der Realitystars».