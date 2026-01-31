Neue Epstein-Dokumente: Enger E-Mail-Kontakt mit Ex-Prinz Andrew?

Die brisantesten Enthüllungen betreffen einen E–Mail–Verkehr zwischen Epstein und einem Konto namens «The Duke» vom August 2010, das dem einstigen Duke von York gehört haben soll. Laut BBC wollte der US–Multimillionär Andrew damals offenbar mit einer 26–jährigen Russin zusammenbringen. Epstein schlug vor, der frühere Royal könnte «Gefallen daran finden, mit ihr zu Abend zu essen». Die Antwort, versehen mit der Signatur «HRH Duke of York KG» und unterzeichnet mit dem Buchstaben «A», lautete: «Ich wäre entzückt, sie zu sehen.»