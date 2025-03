Neue Erkenntnisse im Fall Gene Hackman und Betsy Arakawa

Hackman und Arakawa starben eines natürlichen Todes

Anfang März hatten die Behörden die Todesursachen Hackmans und Arakawas öffentlich gemacht. Während einer Pressekonferenz war erklärt worden, dass Arakawa zuletzt am 11. Februar lebend in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Man ging davon aus, dass dies auch ihr Todestag gewesen sei. Der Schauspieler sei vermutlich am 18. Februar verstorben. Sein Herzschrittmacher habe an diesem Tag zum letzten Mal seinen Herzschlag aufgezeichnet.