Neue Farbe: Charlize Theron überrascht mit schwarzen Haaren

Charlize Theron (46) hat sich am Samstag (11. Juni) überraschend in einem neuen Look gezeigt: Die Schauspielerin hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet und trägt ihre Haare nun tiefschwarz. Die neue Haarfarbe präsentierte sie bei einem Event ihrer Organisation «Africa Outreach Project» in Universal City in Kalifornien. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für innovative HIV-Präventionsprogramme für Jugendliche in Afrika ein.