Neue Folgen «Fire Country»: Der Funke springt auch in Staffel 2 über

Mehr Feuer und ein wachsendes Universum

In mehrfacher Hinsicht (und im positiven Sinne) entpuppt sich «Fire Country» als TV–Flächenbrand. So hat US–Sender CBS nicht nur eine dritte Staffel längst in Auftrag gegeben. Für die Saison 2025/2026 soll zudem der erste Ableger «Sheriff Country» an den Start gehen. Als Grundlage hierfür wird eine Figur dienen, die deutsche Fans der Serie noch kennenlernen dürfen: «Deadpool»–Star Morena Baccarin (45) hat in der zweiten «Fire Country»–Staffel einen Gastauftritt als Edgewater–Sheriff Mickey Fox. Um ihre Figur dreht sich das angekündigte Spin–off und wird, ähnlich wie es etwa beim «Law & Order»– oder «Navy CIS»–Universum der Fall ist, sicherlich zu der einen oder anderen Crossover–Episode führen.