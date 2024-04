Neue Folgen «Mord mit Aussicht»: Es wird merkwürdig und mysteriös

Die fünfte Staffel der Krimireihe «Mord mit Aussicht» startet am 16. April um 20:15 Uhr im Ersten. In 13 neuen Folgen ermittelt die Kölner Kriminalkommissarin Marie Gabler erneut widerwillig – sie will zurück in die Grossstadt – im fiktiven idyllischen Eifeldorf Hengasch nach verschiedenen Mordfällen. Es ist die zweite Staffel mit Katharina Wackernagel (45) in der Hauptrolle.