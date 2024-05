Neue Folgen sind da: Noch nie hatte «Bridgerton» mehr Zuschauer

45 Millionen Aufrufe für die neuen «Bridgerton»–Folgen

«Bridgerton» war laut dem US–Branchenportal «Variety» im Zeitraum vom 13. bis 18. Mai der meistgesehene Titel auf Netflix. Die ersten vier Episoden von Staffel drei, die am 16. Mai veröffentlicht wurden, erreichten an ihrem ersten Wochenende auf dem Streamingdienst dem Bericht zufolge 45,1 Millionen Aufrufe. Die neuen Episoden seien damit die bisher erfolgreichsten der Serie. «Bridgerton» wird vermutlich noch einige Wochen in den Top–10–Listen von Netflix bleiben, bevor die Premiere des zweiten Teils am 13. Juni wohl für einen weiteren Anstieg der Zuschauerzahlen sorgen wird.