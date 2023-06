Neue Folgen von «Die Pyramide» und «Jeopardy!»: Diese Stars sind dabei

Zum Auftakt zeigen Andrea Kiewel (58), Pierre M. Krause (46) sowie Amira (30) und Oliver Pocher (45) in der von Jörg Pilawa (57) präsentierten Show «Die Pyramide» «Sprach- und Körpereinsatz». Sie sollen ihrer Teampartnerin oder ihren Teampartner in 30 Sekunden bis zu sieben Begriffe mit Worten und Gesten erklären. Das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln, insgesamt winken bis zu 22.000 Euro.