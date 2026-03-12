Neue Folgen von «Virgin River»: Dieses Drama erwartet die Fans

Hier liess Staffel sechs die Zuschauer zurück

Aber ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn Mel und Jack könnten Eltern werden. Das Paar wünscht sich schon seit einiger Zeit eine Familie. Im letzten Staffelfinale und auch im Trailer für die zehn neuen Folgen wird klar: Die beiden wollen das Baby von Marley (Rachel Drance), einer Patientin von Mel, adoptieren. Dem Vorschau–Clip nach zu urteilen bahnt sich dadurch ein weiteres Drama an – die letzte Entscheidung über die Adoption scheint noch nicht gefallen zu sein.