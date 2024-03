Neue «Forbes»-Liste: Das sind die bestbezahlten Schauspieler 2023

Zwei Schauspieler teilen sich Platz sieben

Für seine Rolle im Oscar–nominierten Film «Killers of the Flower Moon» erhielt Leonardo DiCaprio (49) zwar selbst keine Nominierung, konnte sich dafür aber über ein ziemlich gutes Gehalt freuen. 41 Millionen US–Dollar nahm der Schauspieler 2023 netto ein – dafür gibt es Platz sieben. Den teilt er sich mit Jason Statham (56), der 2023 in drei grossen Filmreihen zu sehen war: «Fast & Furious 10», «Meg 2: Die Tiefe» und «The Expendables 4», sowie in Guy Ritchies Actionkomödie «Operation Fortune: Ruse de Guerre».