Neue Frisur: Travis Kelce trägt plötzlich Vokuhila

Trägt NFL–Star Travis Kelce (35) seit neuestem eine Vokuhila–Frisur? Auf Instagram ist er derzeit so zu bewundern. Eine echte Typveränderung will der Freund von Taylor Swift (34) damit aber wohl nicht erreichen. Vielmehr ist der neue Look Teil seiner Rolle in der Serie «Grotesquerie». In den sozialen Medien ist er als sein Seriencharakter Eddie Lachlan zu sehen, den er in der gruseligen FX–Show darstellt.