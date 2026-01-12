Neue Frisuren-Ideen für 2026

Manchmal braucht es nur einen frischen Haarschnitt für einen Neuanfang. Wer mit seinem Look experimentieren möchte, kann sich an den Trends für 2026 orientieren. Von braven bis wilden Frisuren ist alles dabei.
Shaggy–Pixie
Auch 2026 ist der Shaggy Cut beliebt. Besonders in kurzen Varianten wie dem Pixie sorgt der wilde, fransige Schnitt für einen coolen Look. Die ungleichmässigen Stufen verleihen dem Haar Bewegung und wirken bewusst unperfekt. Mit dem richtigen Styling bekommt der Schnitt eine edgy Note: Ein wenig Gel oder Texturcreme betont die einzelnen Strähnen und unterstreicht den rockigen Charakter der Frisur.
Mit Stufen spielen
Es muss nicht immer eine komplett neue Frisur sein. Schon ein paar Stufen können den Look komplett verändern. Bei ultraglattem Haar zeigt sich der Schnitt besonders deutlich. Achtung: Bei dünnem Haar sollten die Stufen sanfter ausfallen, um Volumen zu erhalten.
Glatter Long Bob
Wer sich für einen Long Bob entscheidet, trifft immer die richtige Wahl. Die Frisur steht jedem – egal welche Gesichtsform, egal ob dünnes oder dickes Haar. In diesem Jahr ist der Sleek–Look besonders beliebt. Dafür müssen die Haare möglichst glatt ein. Die Enden werden nach innen geföhnt. Ein Glanzspray verleiht der Frisur ein glamouröses Finish.
Lang und natürlich
Wer sich den Weg zum Friseur sparen will, lässt seine Haare einfach wachsen. 2026 dürfen sie auch bis zum unteren Rücken oder Po reichen. Natürlichkeit ist hier das Stichwort. Dennoch ist auch die richtige Pflege wichtig. Splissige Enden sollten gekürzt werden, Anti–Frizz–Spray lässt die Haare immer gepflegt aussehen. Im Sommer kommt der Lockenstab zum Einsatz: Bei einer langen Mähne sehen Beach Waves noch verträumter aus.
Kupfer in allen Variationen
Aber auch Färben ist erlaubt. Kupfer führt 2026 die Trends an. Damit es natürlich wirkt, sollte der Ton zum Teint passen. Menschen mit einem warmen Unterton steht die Farbe besonders gut. Zudem bietet es sich an, mit Kontrast zu spielen. Bei heller Haut sieht Mahagoni etwa gut aus.