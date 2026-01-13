Neue Frisuren-Ideen für 2026

Lang und natürlich

Wer sich den Weg zum Friseur sparen will, lässt seine Haare einfach wachsen. 2026 dürfen sie auch bis zum unteren Rücken oder Po reichen. Natürlichkeit ist hier das Stichwort. Dennoch ist auch die richtige Pflege wichtig. Splissige Enden sollten gekürzt werden, Anti–Frizz–Spray lässt die Haare immer gepflegt aussehen. Im Sommer kommt der Lockenstab zum Einsatz: Bei einer langen Mähne sehen Beach Waves noch verträumter aus.