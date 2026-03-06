Neue Funktionen für YouTube Premium Lite: Was sich für Nutzer ändert

YouTube hat sein günstigeres Abonnementangebot Premium Lite mit zwei Funktionen aufgefrischt. Bisher bot die abgespeckte Version vor allem die Reduzierung von Werbung bei vielen Videos, verzichtete aber auf zusätzliche Komfortelemente, die in der teureren Premium–Variante enthalten sind. Wie YouTube das nun aufbohrt.
Mit dem neuen Update können Premium–Light–Abonnenten (5,99 Euro im Monat) nun auch die Hintergrundwiedergabe von Videos nutzen, also wenn sie die App verlassen oder ihr Gerät sperren. Diese Option war bislang nur mit dem regulären Premium–Abo (12,99 Euro im Monat) möglich. Besonders für lange Inhalte wie Gespräche, Podcasts in Videoform oder längere Interviews bedeutet dies einen spürbaren Komfortgewinn, da das Abspielen nicht mehr an eine aktive App–Ansicht gebunden ist.
Offline–Downloads für unterwegs
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Videos zur Offline–Wiedergabe herunterzuladen. Diese Funktion erlaubt es, Inhalte auf dem Gerät zu speichern und später ohne aktive Internetverbindung abzuspielen. In Regionen mit schwacher Netzabdeckung, auf Reisen oder beim Pendeln wird die Nutzung dadurch deutlich praktischer.
Einschränkungen im Vergleich zur Vollversion
Trotz der Aufwertung bleibt Premium Lite in einigen Punkten begrenzt. Die Werbefreiheit gilt weiterhin nur für «die meisten Videos», während Werbung in bestimmten Bereichen wie Shorts, in Suchergebnissen oder bei Musik–Inhalten nicht vollständig entfällt. Zudem sind Zusatzangebote wie der Zugriff auf YouTube Music Premium oder weitere Funktionen des regulären Premium–Abos nicht enthalten.
Die neuen Funktionen werden seit Ende Februar schrittweise in allen Regionen ausgerollt, in denen Premium Lite verfügbar ist. Der Preis des Abonnements ändert sich dabei aktuell nicht. YouTube hatte die Lite–Variante vor rund einem Jahr im Rahmen eines Pilotprojekts eingeführt, um eine günstigere Alternative zur klassischen Premium–Mitgliedschaft anzubieten. Durch die Aufnahme der neuen Funktionen nähert sich das Abo in puncto Nutzererlebnis der vollwertigen Mitgliedschaft zwar an, behält aber seinen Preisvorteil bei.