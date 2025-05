Neue Gerüchte: Hat Prinz Harry in London an fremden Türen geklingelt?

Darum geht es im Sicherheitsstreit

Harry hatte im Streit um seine Sicherheitsmassnahmen vor dem Berufungsgericht argumentiert, dass er in Grossbritannien um seine Sicherheit und die seiner Familie fürchte. Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) sind 2020 als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurückgetreten und in die USA gezogen. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern in Montecito, Kalifornien. Der Sohn von König Charles (76) hatte nach seinem Umzug erfolglos versucht, eine Entscheidung anzufechten, die sein Sicherheitsniveau in seiner Heimat reduziert. Die Sicherheitsmassnahmen für ihn werden aufgrund seiner seltenen Besuche in Grossbritannien von Fall zu Fall bewertet.