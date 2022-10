Neue Gerüchte um Netflix-Doku: Was planen Harry und Meghan wirklich?

Vermutlich wollen die Sussexes in der Doku ihre Sicht der Dinge darlegen. Dass es nach dem Tod der Queen grosse Änderungen darin gibt, wie in Medienberichten spekuliert, schliessen andere Insider aus. Laut «The Telegraph» handelt es sich bei den Änderungen um normale Anpassungen wie in TV-Projekten üblich. Aber auch in diesem Bericht heisst es, dass «das Timing» für die Doku angesichts des Todes der Königin nicht ideal sei.