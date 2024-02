«Neue Geschichten vom Pumuckl»: RTL produziert zweite Staffel

Die Sendung «Neue Geschichten vom Pumuckl» war am 11. Dezember 2023 im Streaming–Angebot von RTL+ gestartet, nachdem zuvor die ersten drei Episoden in ausgewählten Kinosälen gezeigt wurden. 570.000 Menschen wollten sich den nostalgischen Spass im Kino nicht entgehen lassen. Auch die Ausstrahlung im linearen RTL–Programm erreichte einen Marktanteil von bis zu 18,5 Prozent in der besonders werberelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen, sodass die heutige Ankündigung einer zweiten Staffel nicht verwundert.