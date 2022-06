Neue «Ghostbusters»-Serie für Netflix soll in Arbeit sein

Eine neue Animationsserie von «Ghostbusters» ist angeblich bei Netflix in Entwicklung. Das berichtet das US-Branchenportal «Variety». Als Produzent der Serie von Sony Pictures Animation soll unter anderem auch Jason Reitman (44) an dem Projekt beteiligt sein. Der Sohn von «Ghostbusters»-Legende Ivan Reitman (1946-2022) war auch der Regisseur und Co-Autor von «Ghostbusters: Legacy». Der Live-Action-Film kam 2021 in die Kinos.