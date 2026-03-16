Neue «Grossstadtrevier»-Folgen: Diese Stars bleiben unvergessen

Jan Fedder: Das Herz von St. Pauli

Besonders grosse Anteilnahme löste der Tod von Schauspieler Jan Fedder aus. Zwar gehörte er nicht von Beginn an zum Cast, doch er prägte das «Grossstadtrevier» wie kaum ein anderer und machte die Serie für viele erst zum Kult. Von Staffel 6 bis 33 war er zwischen 1991 und 2020 als Dirk Matthies zu sehen, der sich vom Polizeiobermeister zum Polizeioberkommissar hocharbeitete. Über Jahrzehnte hinweg war Fedder das prägende Gesicht der Serie und brachte mit Hamburger Schnack und trockenem Humor Leben in den Alltag der Hauptwache. Sein Charakter, ein bodenständiger Streifenbulle aus St. Pauli, wurde zum Markenzeichen.